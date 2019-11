Vrouwen met déze namen gaan waarschijnlijk scheiden in 2020

Niet al te gezellig en natuurlijk niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd, maar het blijkt dat je aan je naam kunt zien of je volgend jaar in scheiding ligt.

Want gemiddeld gaan vrouwen in Nederland scheiden tussen hun 40e en 43ste jaar. De meesten gaan na een relatie van 10 tot 15 jaar hun eigen weg. Zeker een vijfde gaat scheiden omdat er bij 1 van hen een nieuwe liefde in het spel is.

Als we dan kijken naar welke namen er zo vanaf 1979 populair waren, dan kunnen we inschatten welke vrouwen volgend jaar, 40 jaar later dus, misschien een punt achter hun huwelijk zetten. Maar ben je nog best blij met je man? En denk je dat in 2020 óók te zijn? Neem het onderzoekje dan vooral niet te serieus.

Maria Johanna Linda Esther Kim Wendy Monique Chantal Patricia Marieke Sandra Bianca Anna Judith Saskia Elisabeth Tamara Cornelia Daniëlle Jessica Mirjam Miranda Maaike Suzanne Joyce

Bron: Vernoeming.nl. Beeld: iStock