Voor vrouwen met deze namen wordt 2020 een topjaar

We sluiten dit jaar een decennium af en gaan met 2020 een nieuw decennium in. Benieuwd wat dit bijzondere jaar voor jou in petto heeft? Voor vrouwen met déze namen ziet het er goed uit.

Om erachter te komen voor welke vrouwen 2020 een topjaar wordt, hoefden we ons niet te verdiepen in glazen bollen of de sterren en de maan, nee, daar gebruikten we jullie namen voor. Uit Brits onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen op hun 34ste het gelukkigst zijn in hun leven. Word je 34 in 2020? Dan ben je geboren in 1986. Door te kijken naar de populairste namen in dit jaar, weten we dus voor welke vrouwen 2020 een fantastisch jaar wordt:

Advertentie

1 Maria

2 Linda

3 Johanna

4 Kim

5 Sanne

6 Laura

7 Esther

8 Chantal

9 Wendy

10 Joyce

11 Anna

12 Suzanne

13 Elisabeth

14 Daniëlle

15 Mandy

16 Sandra

17 Samantha

18 Stephanie

19 Anne

20 Marieke

21 Marjolein

22 Denise

23 Maaike

24 Jessica

25 Cornelia

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Meertens. Beeld: iStock