Vrouwen met déze namen worden (waarschijnlijk) oma in 2018

Kun jij niet wachten tot je kleinkinderen krijgt of heb je zelfs stiekem al een beetje het gevoel dat het volgend jaar weleens zou kunnen gaan gebeuren? Wij zochten voor je uit welke vrouwen in 2018 oma zouden kunnen worden.

We hebben daarvoor gekeken naar de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen kleinkinderen krijgen. In Nederland worden vrouwen gemiddeld op hun 52ste oma. Als je dan ook kijkt naar de populairste namen in het jaar dat zij geboren werden, kun je een beetje uitvogelen welke vrouwen volgend jaar een kleinkind krijgen. Staat jouw naam in het lijstje?

Maria Johanna Monique Anna Elisabeth Cornelia Catharina Petronella Wilhelmina Jolanda Jacqueline Ingrid Yvonne Adriana Hendrika Petra Astrid Esther Karin Anita



Bron: Meertens Instituut. Beeld: iStock.