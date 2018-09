Honderden Nederlandse vrouwen zijn onder hun rok gefilmd voor opgerolde site

Onder de rokken van vrouwen kijken blijkt voor een opgerold online netwerk dé fetisj te zijn. Op de site delen honderdduizenden leden zelfgemaakte beelden.

Foto’s en video’s die stiekem met smartphones of spycams gemaakt zijn, die in bijvoorbeeld koffiebekers, tassen, kranten en zelfs schoenen geplaatst worden. In het openbaar, maar ook op kantoor.

Voorkeur voor witte, wijde rokken

RTL Nieuws infiltreerde in de community en ontdekte dat de billen, borsten én de gezichten van duizenden vrouwen wereldwijd, waaronder ook Nederlandse, in beeld worden gebracht. Vervolgens wordt er volgens het medium enthousiast op de (deels) naaktfoto’s en -video’s gereageerd én worden er zelfs tips uitgewisseld om alles zo goed mogelijk zichtbaar op camera vast te leggen. Zo zou er onder wijdvallende, witte rokken meer te zien zijn dan onder strakke, donkere rokken.

Gat in de wet

De mannen van de community kicken op het schieten en/of bekijken van deze beelden, zo omschrijft RTL Nieuws. Ze zien iets wat ze niet mogen zien. En toch is het (nog) niet verboden. Er is een gat in de wet als het aankomt op het maken van dit soort filmpjes, vertelt universitair docent strafrecht Sven Brinkhoff aan de nieuwssite: “De gluurder kan niet worden vervolgd onder de zedenwetgeving omdat er dan meer nodig is. En ook niet voor heimelijk filmen, want dat geldt weer alleen voor besloten ruimtes zoals sauna’s.”

Doe tóch aangifte

Wel zijn er eerder taakstraffen van veertig uur opgelegd aan een handjevol Nederlandse mannen die hiervoor werd aangeklaagd. Doe ook vooral aangifte als je beelden van jezelf terugziet of zo iemand op heterdaad betrapt, drukt het Openbaar Ministerie vrouwen op het hart tegenover RTL Nieuws: “Elke casus staat op zichzelf, dus per zaak moeten we kijken naar de feiten en of het mogelijk is een verdachte te vervolgen.”

Gevangenisstraf

Er komt een wetsvoorstel die vanaf begin volgend jaar deze praktijken moet gaan verbieden. De straf zal dan niet meer een taakstraf, maar een gevangenisstraf van een jaar zijn. Verspreiden ze de beelden ook? Dan kan er op maximaal twee jaar cel gerekend worden.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock

Zó voorkom je dat je rok of jurk omhoog waait op de fiets: