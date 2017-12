Het aantal gewonden door verkeersongelukken is nog nooit zó hoog geweest. Opvallend is dat vooral vrouwen en tweewielers getroffen worden.

In de afgelopen 25 jaar raakten 21.400 mensen (zwaar)gewond in het verkeer. Van botbreuken tot en met blijvend hoofd- en hersenletsel of zelfs de dood. Die cijfers blijven maar stijgen.

Telefoons en onervaren bestuurders

Zo stierven er in 2014 187 auto-inzittenden, in 2015 224 en vorig jaar zelfs 231. Afleiding door bijvoorbeeld telefoons kan hier een verklaring voor zijn, vertelt Peter van der Knaap, directeur van het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), aan de Provinciale Zeeuwse Courant. “En door de aantrekkende economie, die nieuwe, soms onervaren automobilisten oplevert.”

Vrouwen in kleine auto’s

Opvallend is dat vooral vrouwelijke autobestuurders en voor het overgrote deel mensen op tweewielers omkomen bij een verkeersongeluk. “In het algemeen geldt dat als een licht en zwaar voertuig met elkaar botsen, je beter af bent in een zwaarder voertuig. Vrouwen komen vaker om, omdat die vaak in een kleinere auto rijden.”

Voel je senang

Massaal een dikke Dodge aanschaffen dan? Nee, dat is volgens Van der Knaap niet de oplossing. “Als iedereen in zware auto’s rijdt, maak je het voor de rest onveiliger. Dan is het voor de kinderen die moeten fietsen gevaarlijker.” Wat ons dan wél te doen staat? Twee keer nadenken voordat je met slecht weer en in het donker de weg op gaat en investeren in een helm, adviseert de directeur. “Dat geldt ook voor ouderen die gaan fietsen. Waar voel je je nog senang bij?”

Meer drempels

Maar Van der Knaap hoopt ook op verandering in de infrastructuur. Er moeten volgens hem meer drempels en straten van bakstenen komt. “Dat leidt van nature ook tot lagere snelheid dan asfalt.”

BEKIJK OOK: Rijd veilig: zo maak je een telefoonhouder voor in de auto:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: PZC. Beeld: iStock