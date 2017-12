Waarom déze vrouwen volgens Time de personen van het jaar zijn

Op de cover van het Amerikaanse tijdschrift Time staan in december de zogeheten ‘Persons of the year’.

Hoewel je ze misschien niet gelijk herkent of weet waarvan ze bekend zijn, hebben ze veel teweeggebracht in 2017.

Nieuws

Het zijn namelijk de mensen achter de #metoo- beweging, bijvoorbeeld Hollywood-actrices Rose McGowan, zangeres Taylor Swift en acteur Terry Crews. Zij kwamen als een van de eersten in de media naar buiten met hun verhaal dat ze vroeger weleens seksueel misbruikt of geïntimideerd waren. Hierdoor durfden veel meer vrouwen (en mannen!) hun verhaal te doen. De hashtag #metoo ging wereldwijd rond en veel bekende en onbekende vrouwen hebben al laten weten dat ook zij zoiets hebben meegemaakt.

Jaarlijkse verkiezing

Time houdt elk jaar een verkiezing voor de persoon van het jaar. Vorig jaar was de eer nog aan de Amerikaanse president Donald Trump. Hij werd dit jaar tweede.

Bron & Beeld: ANP