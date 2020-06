Marijke (49): ‘‘Mijn vader was nog geen drie jaar getrouwd toen hij al vreemdging’’

Marijke merkte dat haar moeder tijdens Marijke’s jeugd vaak niet lekker in haar vel zat. Toen ze eenmaal volwassen werd, ontdekte ze dat dit kwam door het onbezonnen leven dat haar vader leidde.

Marijke (49): “Mijn moeder was anders dan andere moeders. Zoiets merk je al heel snel, als kind. Je komt bij vriendinnetjes thuis en daar zie je moeders die vrolijk en gezellig zijn, en misschien waren ze het wel niet altijd van harte, maar ze deden in elk geval hun best.

Advertentie

Mijn moeder was ook wel aardig, maar vrolijk was ze nooit. Waarom dat zo was, heb ik pas veel later begrepen. Je moet volwassen zijn om een andere volwassen vrouw te begrijpen, ook als die vrouw je moeder is. En eenmaal volwassen besefte ik dat ze niet gelukkig was in haar huwelijk. Op foto’s van vroeger zie ik een vrolijk meisje en een vrolijke jonge vrouw. Zo is ze ook haar huwelijk in gegaan.

Flirt

Op foto’s van mijn vader zie je al dat hij een flirt was, en van mijn oma heb ik gehoord dat hij het ene vriendinnetje na het andere had en dat ze haar hart vasthield toen hij ging trouwen. Inderdaad waren ze nog geen 3 jaar getrouwd toen hij al vreemdging. Heel gek om dat van je eigen vader te zeggen, maar het was wel zo; dat heb ik van mijn oom, de broer van mijn vader, gehoord. Mijn ouders zijn toen bijna uit elkaar gegaan, maar mijn moeder was zo gek op hem en ze geloofde hem toen hij zei dat het nooit meer zou gebeuren. Wat natuurlijk niet zo was.

Bij elkaar gebleven

Ze zijn, ondanks alles wat er daarna nog gebeurd is, bij elkaar gebleven. Hoe dat voor mijn vader was, weet ik niet, maar mijn moeder is een stille en in zichzelf gekeerde vrouw geworden. Ik heb er nooit met haar over kunnen praten, ook niet toen ik zelf getrouwd was. Dat soort dingen bespraken we gewoon niet; alles wat ik weet, heb ik van familie gehoord.

Waarom oma en opa van moeders kant nooit op bezoek kwamen, heb ik ook pas veel later begrepen: ze wilden die ontrouwe schoonzoon niet meer zien. We gingen nooit als gezin op stap. Mijn moeder ging met ons ergens naartoe of we gingen uit met mijn vader. Bij vriendinnetjes ging dat anders, maar bij ons thuis was dit nu eenmaal zo. Net zoals het bij ons normaal was dat mijn vader in de logeerkamer sliep. Misschien zijn ze bij elkaar gebleven voor ons, de kinderen. Als dat zo is, zijn we er niet veel mee opgeschoten, want om nu te zeggen dat we een geweldige jeugd hebben gehad…”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock