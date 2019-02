Oelala: de vonk tussen déze 2 vrouwen slaat binnenkort over in 'GTST'

GTST was baanbrekend met het eerste homohuwelijk ooit in een soap. We hebben Lucas (Ferry Doedens) sindsdien met menig mannelijk schoon gezien. Maar nu zijn er weer eens twee vróuwen aan de beurt.

In een vooruitblik op wat Meerdijk in februari te wachten staat (zie bovenstaande video), is te zien dat twee dames het bed met elkaar delen.

Advertentie

Kimberly

Kimberly (Britt Scholte) en Tiffy (Cecilia Adorée) verschijnen namelijk zoenend met elkaar tussen de lakens in beeld. Een mooie verstrengeling van twee verhaallijnen. Kimberly Sanders, het nichtje van Ludo en Janine, heeft namelijk nogal een bewogen tijd op relatiegebied achter de rug sinds er naaktfoto’s van haar verspreid werden. Bovendien werden zowel haar neef Lucas – met wie Tiffy een relatie heeft gehad, die strandde omdat Lucas op mannen valt – als tante Janine in januari ontvoerd. De spirituele Tiffy, de dochter van Anton, is een grote steun geweest voor Kimberly. Zou dit uitbloeien tot iets moois?

Barrie Stevens

In de maandtrailer is ook te zien dat Janine probeert te vluchten voor Hein, de bom barst tussen Amir en Bing, Daan zijn baby in zijn armen houdt en Anton de liefde verklaart aan Shanti. Verder geven Rik en Zoë hun relatie nog een kans én verschijnt acteur Barrie Stevens eindelijk in de serie. Met een belangrijke mededeling, want hij is de vader van Zoë. De échte!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Endemol. Beeld: ANP, Endemol