Zoveel werkdagen verliezen vrouwen aan productiviteit door menstruatiepijn

Als je ongesteld bent, kun je hier flink wat last van hebben. Nu blijkt zelfs dat vrouwen elk jaar ongeveer 9 dagen aan productiviteit verliezen op het werk, door menstruatieklachten.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Nederlandse wetenschappers. Zij analyseerden maar liefst 32.748 vrouwen tussen de 15 en 45 jaar oud.

Vragenlijst

Aan al deze vrouwen werd gevraagd om alle details over hun menstruatiecyclus door te geven. Ze kregen vragen als hoe lang de gemiddelde duur van hun menstruatie is, hoe erg ze last hebben van de symptomen en of ze weleens thuis blijven van werk door de klachten.

Toch naar werk

Uit het onderzoek blijkt dat 26.438 van de ondervraagden toch gingen werken, hoewel ze zich eigenlijk gewoon ziek voelden. Dit wordt ook wel presenteïsme genoemd. Wel blijkt dat deze vrouwen alsnog een lagere productiviteit hebben en dus minder werk gedaan krijgen. In totaal komt dit neer om 8,9 dagen verloren productiviteit. Slechts 3% van de deelnemers zegt iedere keer dat ze ongesteld zijn ziek thuis te blijven.

Voor jezelf zorgen

Bijna 70% van de vrouwen wenst meer flexibiliteit te hebben op het werk tijdens hun menstruatie. Zo zouden ze het fijn vinden meer thuis te werken of een keer iets eerder naar huis te kunnen.

Het ergste is dat vrouwen niet eens toe durven te geven dat ze zich niet lekker voelen omdat ze last hebben van menstruatieklachten.

John Guillebaud, hoogleraar reproductieve gezondheid, is van mening dat menstruatie iets is waarvoor gezorgd moet worden. Kortom: je moet altijd voor jezelf zorgen als je last hebt van menstruatieklachten.

Bron: Independent. Beeld: iStock