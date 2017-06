8x waarom vrouwenvoetbal te gek is

Voetbal is de snelst groeiende sport onder meisjes en vrouwen. En wij begrijpen wel waarom! 8 redenen om jezelf of je dochter vandaag nog in te schrijven bij een voetbalclub.

1. Fit, fitter, fitst

Een uur bewegen in de sportschool voelt voor velen als een kwelling, maar wanneer je 90 minuten in het veld staat ben je veel minder bewust van het bewegen an sich. Winnen wil je! Die goede conditie en dat strakke lijf zijn dan mooi meegenomen.

2. Je sluit nieuwe vriendschappen

Als je elkaar 2 á 3 keer per week ziet en samen naar een mooi doel werkt (kampioen worden!), dan bouw je al snel een band op met elkaar. Sporten in een team kan je heel hechte vriendschappen opleveren.

3. En als je dan toch op het voetbalveld bent…

Kun je meteen die knappe mannen van het eerste aanmoedigen.

4. Over mannen gesproken…

Wat zal jij een indruk maken als je ze eens even haarfijn uitlegt wat buitenspel is.

5. Je hebt iedere week een legitieme reden om aan de borrel te gaan

Want je moet toch samen met je team de winst vieren of je verlies verdrinken. Nog een rondje graag!

6. Het maakt je mentaal sterker

Wie haar mannetje eh… vrouwtje staat in het veld, is daarbuiten ook een stuk zelfverzekerder.

7. Het Nederlands vrouwenelftal presteert wél

We moeten nog maar afwachten of onze mannen naar Rusland mogen afreizen voor het WK 2018, maar onze Leeuwinnen doen wél mee aan het EK vrouwenvoetbal 2017. En… het is ook nog eens in Nederland!

8. Het is het leukste spel op aarde

Natuurlijk zijn er belangrijkere dingen dan een potje voetbal, maar het is de fijnste ontspanning die er is. Zoals sportpresentator Kees Jansma ooit zei: ‘Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven’.

PS. Lekker lezen

Journalist Annemarie Postma schreef het boek ‘De Oranje Leeuwinnen’, verplichte kost voor alle voetbalmeisjes in Nederland. Je koopt het boek hier.

Beeld: iStock