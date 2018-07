Luisteraar wijst radio-dj's op vunzig stukje in nieuw nummer van zangeres Maan

Zangeres Maan timmert lekker aan de weg. Het ene na het andere nummer dat ze uitbrengt, verschijnt in de hitlijsten. Haar nieuwe nummer ‘Spijt’ met Jonna Fraser is haar laatste succes, maar een opvallende luisteraar ontdekte iets eigenaardigs in het nummer.

Wanneer je een liedje nog niet zo vaak hebt gehoord, kan het zijn dat je iets heel anders hoort dan wat er eigenlijk gezongen wordt. ‘Mama Appelsap’, wordt dit genoemd. Deze naam is bedacht door 3FM radio-dj Rámon Verkoeijen. In zijn programma kwamen al tientallen van deze hilarische teksten voorbij (tip: zoek ze eens op via Youtube) en een luisteraar wist er ook eentje te ontdekken in het nieuwe nummer van Maan.

Nieuwste nummer

In haar nieuwste nummer ‘Spijt’ zingt Maan namelijk de zin ‘laat het niet altijd merken’, maar als je het snel hoort, dan lijkt het net of ze zingt ‘laten we niet altijd neuken’. De radio-dj’s barstten in lachen uit:

Bron: Facebook. Beeld: ANP.