In de laatste aflevering van Waar doen ze het van? kunnen nieuwsgierige kijkers nog één keer ongegeneerd spieken in het kasboekje van verschillende families. Traditiegetrouw wordt er op Twitter weer van alles over geschreven. Vooral Annemarie Geerts is, net zoals vorige week, het onderwerp van gesprek.

Ze hoefde namelijk niet op veel leuke reacties te rekenen nadat ze op televisie haar achtste zwangerschap aankondigde. De reacties van de kinderen in de uitzending van deze week werken ook niet allemaal in haar voordeel: de oudste zit kennelijk niet te wachten op nog een broertje of zusje en één van de meiden ‘wil niet nog een baby’.

Weer onder vuur in Waar doen ze het van?

Annemarie laat zich in ieder geval niet kennen en houdt zich vast aan waar ze al jaren mee bezig zijn: een gezin van 9 mensen runnen op een salaris van pak ‘m beet € 5000,- netto. Het is aanpoten, want met een achtste kind op komst komt er immers nóg een kostenpot bij. Dat betekent dat er op bepaalde zaken bezuinigd moet worden en de oudere kinderen hun steentje moeten bijdragen. Ook als het betekent dat ze een gaatje moeten laten vullen bij de tandarts.