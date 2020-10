Geen kinderfeestjes zorgt voor verbolgen reacties in ‘Waar doen ze het van?’

Over geld praten is nog steeds een taboe en dat terwijl veel mensen toch graag willen weten wat hoeveel geld er bij andere gezinnen inkomt en weer uitgaat. Voor mij – Libelle’s Renée – geldt die nieuwsgierigheid ook. Daarom is Waar doen ze het van? zo’n heerlijk programma, want je kunt ongegeneerd meekijken en rondneuzen in de financiële situatie én keuze van andere families.

Maar wie op televisie open en bloot een kijkje geeft op zijn of haar bankrekening, kan ook op heel wat kritiek rekenen. Zeker als er wekelijks meer dan 1 miljoen mensen naar NPO zappen om het programma te kijken. Tijdens de tweede aflevering van het seizoen zijn vooral Annemarie en Maarten Geertsen de sigaar.

Op de vraag: ‘waar doen ze het van?’ komt al snel antwoord. Annemarie en Maarten hebben namelijk een netto inkomen van € 4.750,- per maand, waarbij de vraag is of de bonussen van Maarten al zijn meegerekend. Maar daar tegenover staat wel dat ze tegelijkertijd iedere dag zeven monden moeten voeden. Ze hebben een voor de kinderen drastische keuze gemaakt: er worden geen verjaardagspartijtjes meer gevierd, want dat loopt financieel de spuigaten uit. “De kinderen van tegenwoordig maak je niet meer blij met een speurtocht en knutselwerkje”, aldus Annemarie. Daarnaast houdt ze er niet van om op zo’n dag ‘geleefd te worden door andere kinderen’.