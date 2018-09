Vrouw heeft in Tussen Kunst & Kitsch een hit te pakken met dít bierglas

In Tussen Kunst en Kitsch kwam gister weer een écht pareltje voorbij. Een vrouw bleek namelijk een bierglas in haar bezit te hebben die maar liefst 85.000 euro waard is. Ja je hoort het goed: 85.000 euro.

De vrouw had het glas eerder al naar een veilinghuis gebracht, maar daar vonden ze het voorwerp niet ‘interessant’ genoeg. Expert Kitty Laméris vindt het glas echter wel interessant en kan haar enthousiasme niet verbergen.

Duur bierglas

Het glas blijkt uit Antwerpen te komen en is aan het einde van de zestiende eeuw gemaakt. Zeldzaam is dat aan de bovenkant van de beker veel Friese namen zijn gegraveerd. Waarschijnlijk waren dit leden van een bepaalde vereniging. Hun namen werden met een diamant of diamanten ring op het glas gezet. Als je lid werd, dronk je het glas gevuld met bier in één keer op, wat ook wel ‘verhensen’ werd genoemd. Het is dus eigenlijk niets meer dan een ordinair bierglas, maar dan wel eentje met een aardig prijskaartje: het hensglas blijkt maar liefst 85.000 euro waard te zijn.

Grapjes

Op Twitter werden gisteren de nodige grapjes gemaakt over het dure glas, want hoe zou de vrouw het glas na de uitzending weer mee naar huis hebben genomen?

De rest van de avond leef ik me in in de mevrouw die naar huis moest met een glas van 85.000 euro. Zou ze wat extra wc-papier hebben geregeld? #tussenkunstenkitsch — Maartje Luif (@Zezunja) 26 september 2018

En kitty zat te stralen alsof het háár bierglas was #tussenkunstenkitsch — Johanna Roede (@Johannaroede) 26 september 2018

85.000 euro voor een glas #tussenkunstenkitsch.

Ik zou dan zo’n sufferd zijn die het van schrik op de grond liet kletteren. — Carla Zoutenbier (@kruidje) 26 september 2018

Dure kandelaars

Het bierglas is trouwens niet het enige pareltje uit de uitzending. Een man die twee zilveren kandelaren van zijn tante heeft geërfd, kan zijn geluk niet op. De kandelaren blijken maar liefst 35.000 euro waard te zijn!

