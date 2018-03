Dít is waarom er 7000 paar schoenen voor het Witte Huis liggen

Het gigantische gazon van het Witte Huis was dinsdag helemaal bedekt met schoenen. Maar liefst 7000 schoenen zijn daar neergelegd om de 7000 kinderen te symboliseren die in Amerika om zijn gekomen door vuurwapens. En dit komt hard aan.

Leeg

“Dit zouden kinderen moeten zijn”, vertelt Nell Greenberg, een campagneleider van Avaaz. “Er zouden kinderen in deze schoenen moeten staan. Maar in plaats daarvan zijn ze gewoon leeg, omdat ze zijn vermoord. Elk paar schoenen hier vertegenwoordigt een kind dat niet voor zichzelf op kon komen.”

Wapenwetgeving

Wereldwijde belangenbehartigingsgroep Avaaz heeft dit protest gepland om het Congres het verdriet door vuurwapengeweld te laten zien. Ze eisen om verandering. De wapenwetgeving moet veranderd worden of er zullen nog meer kinderen gedood worden door vuurwapens.

1300 kinderen

De schatting van 7000 paar kinderschoenen is gebaseerd op de gegevens van Centers for Disease Control. Zij zeggen dat elk jaar zo’n 1300 kinderen sterven door vuurwapens. Avaaz is de telling begonnen sinds de schietpartij op de Sandy Hook Elementary School in Newton in 2012.

Steentje bijdragen

De schoenen bedekten bijna 1000 vierkante meters en werden geschonken door mensen uit het heel Amerika. Ook beroemdheden als Bette Midler, Alyssa Milano, Susan Sarandon en Chelsea Handler hebben hun steentje bijgedragen en een paar schoenen gedoneerd.

7,000 pairs of shoes cover the Capitol lawn to mark the deaths of young people since #SandyHook. Congress has chosen to protect the gun lobby rather than children. pic.twitter.com/E2ge8wLWcY

— HawaiiDelilah (@HawaiiDelilah) March 13, 2018