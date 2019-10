Waarom Art Rooijakkers een tweede seizoen ‘Zomer met Art’ niet ziet zitten

Als het aan Art Rooijakkers ligt, gaat de presentatie van zijn talkshow ‘Zomer met Art’ volgend jaar naar iemand anders. De presentator laat in de ochtendshow van Koen Hansen op 100% NL weten dat hij het voorlopig bij dit seizoen zal houden.

“Als het even kan, laat ik het corvee graag aan iemand anders over”, zo vertelt hij op de radio.

Advertentie

Tijd doorbrengen met gezin

Hoewel hij veel plezier heeft gehad bij het maken van het programma, focust hij zich liever op zijn gezin. “Ik heb deze zomer veel tijd gemist met mijn tweeling. Nu mijn kinderen nog jong zijn, wil ik de zomer lekker met hen doorbrengen. Je weet natuurlijk nooit wat er in de toekomst gebeurt, maar voorlopig was dit het allerlaatste seizoen van Zomer met Art.”

Complimentjes van de baas

Toch betekent dit niet dat hij thuis op de bank gaat zitten. De komende tijd kan hij zich namelijk richten op zijn nieuwe programma ‘Rooijakkers over de vloer’ dat dinsdag van start gaat. Zijn nieuwe baas Peter van der Vorst, van wie Art het programma overnam, heeft zijn goedkeuring over de eerste aflevering in ieder geval al gegeven. “En hij heeft laten weten dat hij tevreden is. Dat is natuurlijk fijn, wanneer de baas dat zegt. En zijn tips? Dat ik gewoon alles kan en moet vragen. Of mensen antwoord willen geven, merk je dan snel genoeg.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP