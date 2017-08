Waarom je de autodeur nooit met je linkerhand moet openen

Het voelt heel natuurlijk, de autodeur openen met je linkerhand. Die zit nu eenmaal het dichtstbij. Maar wist je dat het veiliger is om je rechterhand te gebruiken wanneer je uit de auto stapt?

Het zit zo: wanneer je de deur met links opent, hoef je niet naar links te kijken. Hierdoor kan het zijn dat je die fietser of auto mist die onverwachts langs rijdt. Wanneer je de deur met je rechterhand opent, word je gedwongen om je bovenlijf naar links te draaien en zie je sneller wat er naast je gebeurt. Natuurlijk geldt het andersom wanneer je op de bijrijdersstoel zit.

The Dutch Reach

Amerikaanse nieuwssites noemen deze manier van de deur openen ‘The Dutch Reach’ en claimen dat alle Nederlanders hun portier met de rechterhand openen omdat er in ons landje zoveel fietsers zijn. Sommigen van ons zullen deze manier met rijles geleerd hebben, maar of Hollandse automobilisten dit massaal doen… Wij vragen het ons af.

