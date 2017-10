Waarom je juist blij moet zijn als jouw geliefde niet de allerknapste is

Je ziet het bij voetballers of grote sterren wel vaker dat een op z’n zachtst gezegd niet zo’n knappe man een hele knappe vriendin heeft. Die vrouwen hebben het heel goed bekeken.

Uit onderzoek van de Florida State University blijkt dat vrouwen gelukkiger zijn met een partner die minder knap is dan zijzelf. De onderzoekers analyseerden de relatie van 113 jonge koppels die net bij elkaar waren. Daarmee wilden ze erachter komen of hun uiterlijk een rol speelde in de relatie.

Uiterlijk

Uiteindelijk bleek dat vrouwen met een knappe man zich (niet zo heel verrassend) druk gingen maken om hun eigen uiterlijk en daardoor ook sneller op dieet gingen. Zij wilden er net zo knap uitzien als hun geliefde. Dat bleek bij vrouwen die een ‘minder knappe man’ hebben minder vaak het geval te zijn. Die relaties waren beter en het koppel zei gelukkiger te zijn. Wie in dit onderzoek mochten bepalen wat ‘knap’ is, is natuurlijk wel de vraag en het onderzoek moet dan ook met een klein korreltje zout genomen worden. Maar het lijkt goed nieuws te zijn voor vrouwen die gewoon een fijne ‘gemiddelde’ man hebben.

Bron: Harpersbazaar.nl. Beeld: iStock.