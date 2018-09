Waarom 'Boer zoekt Vrouw' stopt met het volgen van boer Remco

Boer zoekt Vrouw stopt met het volgen van de biologisch melkveehouder Remco. Hij heeft volgens het programma “vals gespeeld” omdat hij voor de eerste uitzending al contact heeft gehad met een aantal briefschrijfsters.

Dat maakte Boer zoekt Vrouw gisteren tijdens de eerste aflevering van het tiende seizoen bekend.

Net te weinig

Boer Remco kreeg 47 brieven. Nét eentje te weinig om bij de vijf boeren met de meeste brieven te horen. Hierdoor zal Boer zoekt Vrouw hem niet volgen tijdens zijn zoektocht naar de liefde. Maar omdat dit in de geschiedenis van Boer zoekt Vrouw nog nooit is voorgekomen, heeft Yvon wel een tentfeestje voor de biologische melkveehouder georganiseerd.

Tentfeestje

Zo’n veertig enthousiaste briefschrijfsters stonden in een tent op hem te wachten. “Menig boer droomt hiervan”, zegt Yvon tegen Remco, vlak voor hij tent in gaat. Dit tentfeestje heeft het programma georganiseerd om de boer toch een steuntje in de rug te geven tijdens zijn zoektocht naar z’n nieuwe liefde. Althans, dat dachten ze. Na afloop komt hen ten oren dat Remco ten tijde van de voorstelaflevering in mei al met behoorlijk wat deze vrouwen innig contact heeft gehad. Op verzoek van Remco hebben deze vrouwen een brief geschreven.

Niet eerlijk

Dit betekent voor veel vrouwen die in de tent op boer Remco aan het wachten waren géén eerlijke kans. “En dat is een voorwaarde voor Boer zoekt Vrouw”, legt Yvon gisteravond uit tijdens de laatste minuut van de eerste aflevering van dit seizoen. “Dus helaas hebben we moeten besluiten Remco niet langer te volgen.”

Vertrouwen

Op de site van het programma geven ze verdere toelichting. “Boer zoekt Vrouw is een eerlijk en authentiek programma dat wordt gemaakt op basis van vertrouwen. De boeren moeten ons vertrouwen in hoe wij het programma maken en wij moeten de boeren 100% kunnen vertrouwen. Doordat Remco al met meerdere dames contact bleek te hebben, die dat niet van elkaar wisten, en hen ook heeft gevraagd te schrijven, heeft hij in onze optiek niet fair gehandeld. Veel van de briefschrijfsters hadden hierdoor geen eerlijke kans”, schrijven ze.

Spijt

Uiteraard heeft boer Remco zelf ook op de hele situatie gereageerd en laat weten spijt te hebben. “Ik had dit natuurlijk nooit op deze manier moeten doen. Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen en tegen Boer zoekt Vrouw. Maar het is gebeurd. Ik heb er echt spijt van.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Boer zoekt Vrouw. Beeld: KRO-NCRV