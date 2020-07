Waarom buschauffeurs géén mondkapje hoeven te dragen

Sinds 1 juni is het in het openbaar vervoer verplicht om een mondkapje te dragen in verband met het coronavirus. Maar waarom hoeven de buschauffeurs zelf géén mondkapje te dragen?

Het dragen van een mondkapje is verplicht als je reis met het openbaar vervoer. Dit komt doordat je tijdens het reizen niet voldoende afstand van elkaar kunt houden. Toch komt het regelmatig voor dat de buschauffeur zelf geen kapje draagt. Waarom hoeft hij of zij dit niet?

Verkeersveiligheid

Ten eerste kunnen buschauffeurs die een bril dragen last hebben van hun mondkapje. Doordat je in je mondkapje ademt, komt er vocht en warmte in. Wanneer je mondkapje niet goed aansluit, kan deze warme lucht boven ontsnappen, waardoor je bril kan gaan beslaan. Zo kun je even niks meer zien en dat kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Maar dat is niet de enige reden.