Dat prins Charles geen fan is van The Crown, is inmiddels wel duidelijk. Maar nu begint ook zijn vrouw Camilla Parker Bowles er de nodige last van te ondervinden. Fans van The Crown laten de ene na de andere boze reactie achter op de sociale media-accounts van Camilla omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop ze in de serie met prinses Diana omgaat.

Camilla werd zelfs zó erg belaagd, dat zij en prins Charles hebben besloten om de optie van reageren uit te schakelen op hun Twitter-account

Advertentie

Boze tweets

Zo is het inmiddels niet meer mogelijk om te reageren op het officiële Twitter-account van Charles en Camilla, Clarence House genaamd. Alleen accounts die zelf door de prins en zijn vrouw worden gevolgd hebben de optie om te reageren op de tweets van het koppel. Dit is niet voor niks: er werd namelijk de ene na de andere boze tweet achtergelaten op het account na aanleiding van het vierde seizoen van The Crown.