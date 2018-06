Waarom Charlotte niet bij haar ouders aan tafel mag zitten tijdens publieke gelegenheden

We weten inmiddels wel dat het leven van een Britse royal niet altijd even gemakkelijk is. Er zijn tientallen protocollen waar ze zich dagelijks aan moeten houden, wat weinig ruimte overlaat voor een beetje spontaniteit. Wat veel mensen echter niet weten, is dat ook prinses Charlotte en prins George zich al aan een meerdere strikte regels moeten houden.

Want waar jij vroeger gewoon bij je ouders aan tafel kon schuiven, werkt dat voor Charlotte en George net even anders.

Fatsoenlijk gesprek

Volgens Harpers Bazaar Australia mogen de drie kinderen van prins William en Kate Middleton niet bij hun ouders aan tafel zitten, totdat ze de kunst van het voeren van een fatsoenlijk gesprek onder de knie hebben.

Verschillende talen

En dat is nog niet alles: de kinderen van William en Kate worden ook nog eens geacht verschillende talen te kunnen spreken. Zo zou prinses Charlotte al zijn begonnen met het volgen van Spaanse lessen, ondanks het feit dat ze nog maar net begonnen is met school.

Kledingvoorschriften

En dan is er ook nog zoiets als kledingvoorschriften. Zo is het ‘not done’ voor jongetjes in hogere kringen om een lange broek te dragen. Dit is dan ook de reden dat je prins George steevast in een korte broek ziet.

Niet bepaald gemakkelijk toch, het leven van een royal?

