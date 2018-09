Waarom de accu van je elektrische fiets gevaarlijk kan zijn

De verkoop van de elektrische fiets is de afgelopen twee jaar flink gestegen, maar dat heeft ook een zorgwekkend gevolg: er ontstaan namelijk steeds vaker brandjes. Het gevaar zou ‘m zitten in de accu’s van de fietsen, die nog weleens spontaan in de fik willen vliegen.

In het Gelderse Wijchen ontstond deze week nog brand op een slaapkamer door een accu die in de fik ging tijdens het opladen. Het resultaat? Een hoop schade aan de woning en verwondingen aan de handen van de bewoner, die de accu met blote handen naar buiten gooide.

Regelmatig brandjes

Volgens de brandweer in de Regio Gelderland komt dit steeds vaker voor. Exacte cijfers hebben de verschillende brandweerregio’s niet, maar in de regio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid durven ze te stellen dat het minimaal één keer per maand gebeurt dat de accu’s van e-bikes, elektrische scooters en hoverboards in brand vliegen.

Schrik van zijn leven

Henk Smits uit het Gelderse Wijchen weet er alles van. Hij kreeg in augustus de schrik van zijn leven toen hij de elektrische fiets van zijn vrouw pakte om naar zijn werk te gaan. Tijdens het fietsen vloog de accu ineens in de fik, waarna deze ontplofte.

Behoorlijke vlammen

‘’Ik wist niet wat ik meemaakte. Voor ik het goed en wel besefte, ontschoten er steekvlammen uit de accu. Niet van die kleintjes, het waren echt behoorlijke vlammen. Met kunst en vliegwerk kon ik van mijn fiets af komen. Mijn werkkleding is gesmolten en de boterhammen van het lunchpakketje zijn geroosterd,’’ aldus Smits.

Gevoelige accu’s

Over de oorzaken van de brandjes zijn nog twijfels, al wordt wel gedacht dat de accu’s van elektrische fietsen simpelweg gevoeliger zijn dan de accu’s van laptops en mobiele telefoons. Ook Jos Lenssen van Battery Fact in Nijmegen, een bedrijf dat verschillende soorten accu’s verkoopt van elektrische fietsen en boormachines tot laptops, heeft dit vermoeden.

Grotere kans op brand

‘’Het zijn dezelfde cellen als die in een laptop zitten, maar het zijn er meer bij elkaar en de krachten die ze moeten leveren zijn hoger, ook bij het laden. Dat zorgt voor een grotere warmtetoename en daarmee wellicht de kans op brand,’’ aldus Lenssen.

Slechte kwaliteit

Jillis Raadschelders van DNV GL, een bedrijf dat onder andere energietransities onderzoekt, waarschuwt voor een gebrek aan kwaliteit van accu’s. ‘’De kostprijs is vaak de drijfveer en dan is kwaliteit soms ondergeschikt. Accu’s van slechte kwaliteit kunnen sneller heet worden. Voor fietsaccu’s zijn er wel standaarden en protocollen, maar de vraag is of die voldoen aan de Nederlandse situatie. Als een accu in een omgeving met een temperatuur van boven de 35 graden of onder het vriespunt terechtkomt, dan is dat niet goed.’’

Veilig gebruiken

Het is volgens Raadschelder dan ook belangrijk om verstandig om te gaan met zo’n accu. ‘’Want er zit een enorme hoeveelheid energie in.’’ Ook de brandweer waarschuwt de gebruiker. ‘’Het liefste zien we dat de accu’s worden geladen als je er bij bent. Gebruik alleen laders die bij de accu horen en laadt ze op een plek waar het geen kwaad kan. Bijvoorbeeld in een schuur met een rookmelder’’, laat de woordvoerster weten.

Bron: AD. Beeld: iStock