Waarom de beste vriendin van Meghan Markle momenteel onder vuur ligt

Terwijl Sabine in de lappenmand zit, blijkt het uitgerekend Thijs die zich over haar ontfermt. Hartstikke lief en stiekem ook wel fijn, vindt Sabine. Totdat Thijs haar plotseling een kus geeft.

Hij lijkt er net zo hard van te schrikken als ik. “Oh, sorry, eh…., automatisme denk ik,” verontschuldigt Thijs zich. Het is ongemakkelijk en vertrouwd tegelijk. “Bedankt voor de nasi Thijs. Lief van je.” Ik zwaai nog even naar de meiden en doe dan snel de deur dicht.

Na het eten duik ik meteen mijn bed in. Ik slaap als een roosje en open mijn ogen pas weer n