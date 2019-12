Waarom de RVD niet wil dat koningin Máxima ondertiteld wordt op televisie

Hoewel het Nederlands van koningin Máxima niet altijd even perfect is, wil de Rijksvoorlichtingsdienst liever niet dat ze ondertiteld wordt op televisie. Dat beweert Marc van der linden in zijn nieuwe column in het blad Weekend.

De royaltykenner keek onlangs met grote ergernis naar de NPO 1-documentaire ‘Máxima, de pleitbezorger’, waarin de koningin óók ondertiteld werd. Iets wat hij maar moeilijk kan begrijpen: “Ik vind het onwaardig om alles wat zij zegt te ondertitelen,” aldus Marc.

“Prima te verstaan”

Tv-makers hebben er volgens hem een handje van om Nederlanders met een accent te ondertitelen, terwijl ze prima te verstaan zijn. “Alleen een handjevol televisiemakers, dat bijna zonder uitzondering in een straal van 30 kilometer rond Hilversum woont, heeft de neiging iedereen die met een accent spreekt van ondertiteling te voorzien.”

Grappen in het Nederlands

En de royaltykenner is niet de enige die zich hieraan ergert. “De Rijksvoorlichtingsdienst, die streng waakt over het imago van de Oranjes, wil ook niet dat de koningin ondertiteld wordt. Wat mij betreft terecht, Máxima spreekt goed Nederlands. Ze kent de finesses van de taal, kan er grappen in maken.”

Enthousiaste koningin

Toch geeft Marc toe dat het Nederlands van Máxima zeker niet perfect is. “Ze haalt soms dat en wat of heel en veel door elkaar, maar dat doen meer Nederlanders. Máxima kan echter zo enthousiast over haar werk vertellen.” Ook praat ze volgens hem af en toe iets té snel. “Eveneens uit enthousiasme, maar het komt de verstaanbaarheid niet ten goede.”

Desondanks pleit Marc ervoor dat tv-makers stoppen met hun ondertitelwoede, want anders kunnen we volgens hem op een dag niemand meer verstaan.

Bron: Weekend. Beeld: ANP