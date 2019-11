Waarom déze foto van Maxime Meiland voor de nodige geruchten zorgt

Maxime Meiland is tot nu altijd heel eerlijk geweest over het feit dat ze dolgraag een broertje of zusje voor haar dochter Claire zou willen aan de hand van een spermadonor. Hoewel eerdere zwangerschapstesten tot nu toe negatief bleken, hebben sommige fans het vermoeden dat Maxime toch zwanger is.

De reden hiervoor is een kiekje dat Maxime deze week op haar Instagram plaatste.

Detail jas

Op de foto is op het eerste oog niets bijzonders te zien. Maxime poseert samen met haar goede vriend en acteur Robbert Rodenburg, maar oplettende fans vinden dat de jas van Maxime wel érg bol staat. Nu kan dit natuurlijk net zo goed door de wind komen of door het feit dat haar knoop niet goed dichtzat, maar toch zoeken sommige mensen er meer achter. Eén van de meest gestelde vragen onder de foto is dan ook ‘Ben je zwanger?’.

