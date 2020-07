Waarom deze ‘modellenfoto’ van prinses Alexia momenteel de hele wereld over gaat

Prinses Alexia, de dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, prijkt momenteel op de cover van het Argentijnse Hola!. In het tijdschrift wordt uitgebreid ingegaan op haar TikTok-avonturen, social media-accounts en de volgens hen ‘uitdagende’ poses die ze regelmatig voor de camera inneemt.

De foto die op de cover staat is opvallend genoeg een foto die tijdens de koninklijke zomersessie van vorig jaar gemaakt is en niet die van dit jaar.

Reacties op foto

Volgens Hola! is Alexia een prinses om in de gaten te houden en zelfs ‘rebels’. Op Instagram wordt lovend gereageerd op het kiekje. Veel mensen noemen Alexia ‘prachtig’ en een aantal suggereren zelfs dat ze het later tot een model zal schoppen. Toch zijn er ook mensen die het niet nodig vinden dat een 15-jarig meisje op de cover staat. “Laat haar met rust!!! De titel van prinses neemt niet weg dat je een tiener bent en dingen doet zoals elk ander meisje! Laat haar leven!!! Is de meest gelikete reactie onder de foto.