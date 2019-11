Waarom dít interview met prins Andrew nu al stof doet opwaaien

“Heeft prins Andrew nu wel of geen seks gehad met de destijds minderjarige Virginia Guiffre?”: het is een vraag die de gemoederen in Groot Brittannië al maanden bezighoudt, maar of we er ooit een eerlijk antwoord op gaan krijgen is nog maar de vraag. Prins Andrew heeft namelijk een nogal bijzondere uitspraak gedaan in een interview met de BBC dat vanavond zal worden uitgezonden.

Want hoewel er wel degelijk een foto bestaat van prins Andrew en Virginia Guiffre samen, laat de prins weten dat hij haar nog nooit heeft ontmoet.

Flinke beschuldigingen

Virginia Guiffre werd naar eigen zeggen jarenlang gebruikt als ‘seksslaaf’ van Jeffrey Epstein en liet onlangs weten dat de zoon van koningin Elizabeth hier ook bij betrokken was. Virginia zou verplicht het bed met de prins hebben moeten delen. “Hij was een misbruiker, een deelnemer aan de seksuele uitbuiting in de kring van Epstein,” aldus de vrouw.

Reactie prins Andrew

Prins Andrew heeft er nu voor gekozen om in een interview met journalist Emily Maitlis zijn kant van het verhaal te vertellen. Hoewel het interview pas vanavond zal worden uitgezonden, heeft de BBC wel al een aantal fragmenten hiervan online gezet. Zo is in één van de fragmenten te zien hoe Emily prins Andrew vraagt naar de bewering van Virginia die zegt dat ze in 2001 met de prins heeft gegeten, gedanst in een nachtclub en dat er daarna seks was in het huis van een vriendin in de sjieke Londense wijk Belgravia. Dit alles zou geregeld zijn door de pedofiele miljardair Jeffrey Epstein, die inmiddels zelfmoord heeft gepleegd.

Commotie

Andrew antwoordt daarop letterlijk: “Ik kan me niet herinneren deze dame ooit te hebben ontmoet.” AIs Maitlis nogmaals vraagt of hij haar echt nooit heeft ontmoet, zegt Andrew kort: “Nee.” Zijn uitspraak is op zijn minst curieus en doet nu al de nodige stof opwaaien. Er zijn namelijk wel degelijk foto’s van de twee in omloop, waarop duidelijk te zien is hoe de prins zijn armen om het halfblote middel van Virginia heeft. Aangezien de kans groot is dat de journalist flink zal gaan doorzagen over dit onderwerp, is het maar de vraag hoe de prins zich daaruit gaat redden.

Virginia Giuffre says she had sex with Prince Andrew at age 17 https://t.co/GWTmEO4csW pic.twitter.com/oF7cvR8Mwh — New York Post (@nypost) September 20, 2019

Bron: CNBC. Beeld: ANP