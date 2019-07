Waarom dít standbeeld van Melania Trump nu al de nodige commotie veroorzaakt

Hoewel de Amerikanen niet bepaald gek op haar zijn, kan Melania Trump in haar thuisland Slovenië nog altijd op de nodige steun rekenen. De vrouw van president Donald Trump is nu zelfs ‘vereeuwigd’ in haar thuisland met een eigen standbeeld.

Het houten beeld van Melania werd vrijdag in haar geboortestad Sevnica onthuld, maar niet iedereen is even enthousiast.

‘Smurfin’

Inwoners vinden dat de gelijkenis met de Amerikaanse First Lady ver te zoeken is. Mensen noemen het beeld ‘een aanfluiting’ of vergelijken het zelfs met een ‘smurfin’, vanwege de blauwe jas. Het beeld zou ‘op iedereen, behalve Melania lijken.’

Reactie kunstenaar

De bedenker van het beeld, de Amerikaanse kunstenaar Brad Downey, is wél heel blij met het eindresultaat. Volgens hem is dit het eerste monument van Melania in de wereld. “Ik snap wel waarom mensen het niet vinden lijken op haar fysieke verschijning, maar ik vind het eindresultaat absoluut mooi”, aldus Downey.

Eerlijk is eerlijk: ook wij vinden het moeilijk om iets van Melania terug te vinden in het beeld…

Some Sevnica residents described it as “a disgrace”, a “Smurfette”, saying “it doesn’t look anything like #MelaniaTrump”. https://t.co/6rzvMhrJ5H — Tayelrand (@Tayelrand) 6 juli 2019

Bron: The Guardian. Beeld: Getty, Twitter