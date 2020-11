Waarom er nú al kritiek is op ‘Koningin Elizabeth’ in nieuwe ‘The Crown’

Hoewel het nieuwe seizoen van ‘The Crown’ pas morgen wereldwijd in première gaat, klinkt er nu al flinke kritiek op het optreden van Olivia Colman, die de rol van Queen Elizabeth speelt. De actrice zou namelijk in de trailer van de serie een grove fout maken.

Een legerveteraan, genaamd Timothy Brown, laat aan de Britse krant ‘The Times’ weten dat de actrice op ongepaste wijze salueert.

Onjuistheden in ‘The Crown’

In een boze brief aan de krant laat Timothy Brown weten dat Olivia Colman tijdens een herdenking in ‘The Crown’ een nogal slordige saluut brengt. “The Crown mag dan leuke televisie opleveren, maar de onjuistheden in de serie worden getypeerd door dit soort slordigheden van Olivia Colman die onze koningin probeert na te doen,” aldus Brown.