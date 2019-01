Waarom er voorlopig geen nieuw seizoen komt van “Ik haal alles uit het leven”

Fans van André Hazes kunnen maar beter nog even flink genieten van het derde seizoen van “Ik haal alles uit het leven”. Er komt namelijk voorlopig geen vierde seizoen aan, zo laat André vandaag weten op NPO Radio 5 in het programma Haandrikman!

“Of het ooit terugkomt, dat weet ik niet”, vertelt André over de plannen voor zijn realityshow.

Geen haast

“Alleen, er gaat nu even een hele lange pauze tussen zitten.” De zanger heeft 3 weken geleden nog een gesprek gehad met John de Mol over het programma. “We hebben gewoon geen haast.”

“Niet doen”

André legt uit dat hij alleen nog maar dingen wil doen die hij echt leuk vindt. “En niet zo iemand zijn die drie programma’s per jaar moet maken, want je hebt een contract getekend. Dat gaan we niet doen.”

Derde seizoen

Het derde seizoen van André Hazes: Ik haal alles uit het leven is momenteel te zien op SBS 6 en loopt nog tot en met 6 februari.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP