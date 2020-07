Waarom ‘GTST’-fans denken dat Nick Sanders na zomerstop terugkeert

In 2015 was Christophe Haddad voor het laatst als Nick Sanders in de soap ‘GTST’ te zien, maar het lijkt erop dat hij weer terugkeert naar Meerdijk.

Hij deelt namelijk een opvallend kiekje op Instagram.

Zoon

Dik een jaar geleden kwam Valentijn, gespeeld door Vincent Visser, Meerdijk binnengewandeld. Hij is de zoon van Nick Sanders en Charlie Fischer, en dus kleinzoon van Ludo. De jongeman lijkt een onschuldige charmeur, maar manipuleert erop los om zijn zin te krijgen. Hij zet dan ook flink de boel op stelten in Meerdijk.

Gevangenis

Maar het lijkt er dus op dat zijn vader Nick óók terugkeert. Op zijn Instagram Stories deelt Christophe een opvallend kiekje met Vincent, in de serie dus zijn zoon. Zou dit betekenen dat hij terugkeert na de zomerstop? In 2015 nam Christophe Haddad afscheid van zijn personage. Nick belandde toen voor 20 jaar achter de tralies, nadat hij wraak wilde nemen op zijn vader Ludo Sanders. Betekent deze foto dat hij tóch eerder vrij is gekomen en terugkeert naar Meerdijk?

Spannend

Aangezien Christophe de foto op zijn Instagram Stories deelde, wordt de foto na 24 uur weer verwijderd. Gelukkig heeft een GTST-fanpagina een screenshot gemaakt. In de reacties onder de foto wordt in ieder geval snel duidelijk dat de fans héél graag willen dat Nick Sanders terugkomt. Zo reageert iemand: “Ik hoop het wel dan wordt het weer lekker spannend in de serie.”

Bron: Flair. Beeld: Brunopress