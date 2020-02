Waarom het hilarisch is om actrice Carly Wijs op Instagram te volgen

Actrice Carly Wijs werd bij het grote publiek bekend dankzij haar rol als Tamar in de dramaserie Divorce. Fans van de serie konden ontzettend lachen om de acties van personage Tamar. Maar ook in het echt is Carly heel erg grappig. Dat kunnen we zien op haar Instagram-account.

Op Instagram is Carly erg actief en verblijdt ze haar volgers met hilarische posts. Op het sociale medium noemt Carly zichzelf, naast ambassadeur van Metakids en actrice, ook ‘megabelangrijke influencer/most important influencer on really important issues’. Die rol houdt Carly dan ook aan wanneer ze foto’s van zichzelf op het account plaatst.

Alles delen

Elke post begint Carly met de tekst ‘ik wil even zeggen…’ of ‘ik wil even delen…’, daarna volgt er meestal iets heel alledaags. Iedere post eindigt ze met de hashtag #omdatjeallesmoetdelenopinsta. Ook op Instagram Stories laat Carly regelmatig van zich horen. Hier deelt ze grappige monologen over haar zogenaamde leven als influencer.

Een aantal van onze favoriete posts van Carly:

Dit bericht bekijken op Instagram Ik wil even zeggen dat ik koffie uit een mok drink #omdatjeallesmoetdelenopinsta Een bericht gedeeld door Carly Wijs (@wijscarly) op 30 Jan 2020 om 11:15 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Ik wil even delen dat ik de kipfilet ga ontdooien #omdatjeallesmoetdelenopinsta Een bericht gedeeld door Carly Wijs (@wijscarly) op 18 Jan 2020 om 4:26 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress