Waarom iedereen denkt dat Meghan Markle zwanger is

Tijdens het huwelijk van Prinses Eugenie en Jack Brooksbank waren gister alle ogen op Meghan Markle gericht. Twitteraars weten het namelijk zeker: de vrouw van Prins Harry is zwanger.

Meghan was wel héél degelijk gekleed voor de gelegenheid.

Wijdvallende jas

De hertogin van Sussex droeg een stijlvolle wijdvallende jas van Givenchy, die ze geen moment uit deed. Zélfs niet tijdens de ceremonie in de kerk. Volgens Twitteraars best gek, zeker als je bedenkt dat het buiten prachtig weer was.

Een greep uit de tweets:

I stayed up just to see what Meghan Markle is wearing and if she looks pregnant. She’s wore a long blue jacket that she didn’t take off in the Church. Could she be hiding something? 😳#RoyalWedding pic.twitter.com/uwm7nNVtv0 — Stephanie Sidley (@StephanieSidley) 12 oktober 2018

Calling it now. Meghan Markle is pregnant. You heard it here first. — J E S S (@duchess_inez) 4 oktober 2018

If Meghan Markle doesn’t announce she’s pregnant soon I will be shocked.. I mean she wore a coat to a royal wedding 👶🏼 — Niamh Cowin 🎃 (@CowinNiamh) 12 oktober 2018

meghan markle is deffos pregnant my psychic intuition does not lie and tht long coat is rather suspicious x — ellie ♡ (@elliebkennedy) 12 oktober 2018

Bron: Elle.com. Beeld: Getty Images