In The Voice of Holland draait het vooral om het zangtalent van de kandidaten, maar toch was er vrijdagavond iets héél anders dat de kijkers bezig hield. Er gebeurde namelijk iets heel geks met een kledingstuk van een van de kandidaten…

De broek van de vrouw kleurde van roze naar groen en blauw, geel en toen weer roze. En dat allemaal in slechts één minuut.

Reacties Twitter

De transformatie van de broek bleef niet bepaald onopgemerkt: op Twitter vroegen kijkers zich af wat er toch aan de hand was. “Iemand deze mindfuck ook gezien? Heeft Victor Mids hier een handje in?” zo vraagt iemand. “Wat is er met deze broek? Van roze naar blauw naar??” merkt een ander op.

Dat je broek van

– Roze naar

– Groen naar

– Blauw naar

– Geel en naar WEER ROZE verkleurd in 1 minuut 😳 #HOEDAN #tvoh #thevoiceofholland #thevoice pic.twitter.com/qj7M1jE88q — 𝕁𝕖𝕥𝕛𝕖 © 🏴☠️ (@JetjeTweet) December 13, 2019

Bron: Twitter. Beeld: RTL XL