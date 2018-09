Waarom iedereen het over deze (verschillende) sokken heeft

Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt Alzheimer of een andere vorm van dementie. Toch wordt er weinig over gesproken. Met déze sokken wordt hier nu extra aandacht voor gevraagd.

Wereld Alzheimer Dag

Op 21 september was het Wereld Alzheimer Dag. In de dagen voorafgaand aan deze dag vond de derde editie van de Alzheimer SOCKS-campagne plaats en werd iedereen opgeroepen om de speciaal voor deze dag ontworpen sokken te dragen. Aan die oproep is gelukkig volop gehoor gegeven, want op social media staat het vol met plaatjes van de toffe sokken:

Dit bericht bekijken op Instagram #wereldalzheimerdag #wereldalzheimerdag2018 #alzheimersocks #worldalzheimersday #alzheimersokken #heldopsokken Een bericht gedeeld door Aletta (@aletta_ubels) op 21 Sep 2018 om 11:59 (PDT)

Mooi om te zien: de mannen van D66 droegen op Prinsjesdag de Alzheimer Socks:

Onze Kamerleden zijn klaar voor de #troonrede! Natuurlijk dragen onze vrouwen een hoedje 👒 en traditiegetrouw dragen onze mannen #alzheimerSOCKS 🧦. Daarmee vragen ze aandacht voor het gevecht tegen dementie. #prinsjesdag #NederlandVooruit pic.twitter.com/qaFgpNvnvo — D66 (@D66) September 18, 2018

Held op sokken

De twee verschillende sokken staan symbool voor de verwarring waar mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie elke dag mee te maken hebben. Door deze sokken te dragen word je én een held op sokken én maak je Alzheimer bespreekbaar. De winst van de sokken gaat volledig naar het Alzheimercentrum Amsterdam.

Opa en kleindochter

Bijzonder: in de voorgaande twee edities ontwierpen bekende Nederlanders de Alzheimer Socks, dit jaar zijn de sokken ontworpen door Alzheimerpatiënt Willem en zijn kleindochter Naomi. Zij wonnen de ontwerpwedstrijd waarbij mensen met dementie en hun naasten werd gevraagd om de nieuwe sokken te ontwerpen en hun verhaal te delen.

Bestellen

Er zijn inmiddels al bijna 5000 Alzheimer SOCKS verkocht. Word jij ook een held op sokken? Hier kun je een paar bestellen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Alzheimer Socks. Beeld: iStock.