Waarom iedereen het over het jasje van Waylon heeft tijdens TVOH

Hoewel The Voice of Holland in het teken staat van zangtalent, was het vrijdagavond vooral de outfit van jurylid Waylon die alle aandacht trok. De zanger droeg een spijkerjasje met teksten erop en daar had iedereen wel iets over te zeggen.

Hoewel het jasje eruit zag alsof iemand zelf met stift tekeer was gegaan, bleek het om een héél duur designeritem te gaan.

Kritiek

Het jasje van Balenciaga kost maar liefst 1590 euro. en die prijs was er volgens velen niet echt vanaf te zien. “Sorry hoor Waylon, maar is dat niet een beetje duur?” vraagt iemand zich af. “Mijn hemel, ik word ook maar zanger,” verzucht een ander.

€1590,- voor een spijkerjasje??! Sorry hoor Waylon maar is dat niet een beetje duur?? #tvoh pic.twitter.com/jchy1HFnUv — stefandeijkers_072 (@Stefandeijkers0) 15 februari 2019

Misschien moet iemand Waylon vertellen dat je iPhone ook gewoon een notitieblok heeft #tvoh pic.twitter.com/SXW92jNQHH — Victor Hopman (@vic23) 15 februari 2019

#tvoh zo’n jassie vinden ze hip in Apeldoorn pic.twitter.com/44nvoc4J66 — Arthur van Amerongen (@DonArturito) 15 februari 2019

Dit spuug lelijke jasje kost 1 euro en 59 cent op de markt! #tvoh pic.twitter.com/edD0Bj4Gnf — Jan Janssen (@JanJans37908924) 15 februari 2019

Bron: Twitter. Beeld: ANP, Twitter