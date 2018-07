Waarom iedereen in Frankrijk het over déze trouwjurk heeft

Lolita Jacobs, de creative director van modemerk Courrèges én een bekende it-girl, stapte dit weekend in het huwelijksbootje en deed dat in een wel héél opmerkelijke jurk.

De jurk, die verdacht veel lijkt op een lange witte blouse, is in Frankrijk hét gesprek van de dag.

Bijzondere verschijning

Lolita arriveerde in een golfkarretje op haar bruiloftslocatie en maakte meteen een verpletterende indruk. In een korte witte jurk, rode platte pumps en een bruidssluier had de Parisienne alle ogen op haar gericht. Haar jurk viel blijkbaar ook in de smaak bij Emmanuele Alt, de hoofdredactrice van de Franse Vogue. Zij plaatste een foto én filmpje van de jurk, voorzien van hartjes.

Een bericht gedeeld door Emmanuelle Alt Official (@emmanuellealt) op 7 Jul 2018 om 7:38 (PDT)

Een bericht gedeeld door Emmanuelle Alt Official (@emmanuellealt) op 7 Jul 2018 om 9:16 (PDT)

De mooiste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram