Waarom Igone de Jongh geen kinderen wil met Thijs Römer

Igone de Jongh en Thijs Römer zijn een maand geleden stiekem getrouwd. Maar over gezinsuitbreiding hoeft Igone niet na te denken.

Ze wil namelijk geen kinderen met Thijs.

Igone is al moeder van zoon Hugo. Ze zou nog graag een dochtertje willen. “Misschien ook omdat mijn eigen moeder is overleden”, zo laat ze aan LINDA. weten. “Dan zou ik misschien iets van die moeder-dochterliefde terugkrijgen. Thijs en ik hebben er ook wel over gesproken.” Thijs heeft al een dochter met zijn ex, Katja Schuurman: Sammie. Sammie en Hugo zijn beiden 9 jaar oud.

Waarom er geen ‘derde’ komt? “Die twee kunnen het zo magisch goed met elkaar vinden, en we hebben het met z’n vieren zo goed, het is zó compleet”, legt Igone uit. “Als wij dan met z’n tweeën nog een kindje krijgen, gaan die andere twee kinderen in en uit, zoals dat gaat met gescheiden ouders, terwijl wij dan met z’n drieën altijd bij elkaar zouden zijn. En dát willen we niet. Het is nu goed zo.”

Ook heeft de keuze met haar carrière als balletdanseres te maken. “Ik hoef je niet uit te leggen dat er nogal wat met je lijf gebeurt als je een kind krijgt en die strijd om fysiek weer op het gewenste niveau te komen ga ik niet nog een keer leveren. Ik word niet meer zwanger. Wat dat betreft ben ik ook extra blij dat Sammie in ons leven is, dat voelt ook als heel ‘eigen’.”

