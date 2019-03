Waarom je altijd je boarding pass moet laten zien als je iets koopt op het vliegveld

Koop jij vaak voor het vliegen nog wat spulletjes op de luchthaven? Dan is het je vast wel opgevallen dat er bij de kassa standaard naar je boarding pass wordt gevraagd. Maar waarom is dit eigenlijk zo?

Je zou misschien denken dat het te maken heeft met veiligheid, maar niets blijkt minder waar te zijn.

Geld besparen

De reden dat winkels naar je boarding pass vragen is namelijk puur in hun eigen belang. De winkels gebruiken de informatie op het vliegticket om BTW terug te vragen voor alle producten die ze verkopen aan passagiers die naar landen buiten de EU vliegen. En wat blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Independent? Winkels besparen hier tot miljoenen euro’s mee!

Niet verplicht

Omdat het best vervelend kan zijn om die boarding pass steeds maar weer te moeten pakken, is het misschien wel fijn om te weten dat je niet verplicht bent om deze tijdens het winkelen te laten zien. Je hebt er alleen de winkels zelf mee…

Bron: The Telegraph. Beeld: iStock