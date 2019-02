Waarom vrouwen grotere kans hebben te overlijden in een auto-ongeluk dan mannen

Het is zorgwekkend nieuws: vrouwen die bij een auto-ongeluk betrokken raken, hebben 17% meer kans daarbij te overlijden dan mannen. Dat heeft alles te maken met de dummies die worden gebruikt bij autocrash-testen.

Hoewel mannen een groter risico lopen om betrokken te raken bij een auto-ongeluk, hebben vrouwen een groter risico hier serieuze schade aan over te houden. The Guardian publiceert een stuk uit het boek Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men van Criado Perez.

De data liegen niet: vrouwen hebben 47% meer kans op serieuze verwondingen en 71% meer kans op lichte verwondingen door een auto-ongeluk. De kans op sterven door een auto-ongeluk is onder vrouwen 17% groter.

Mannelijke dummies

Dat heeft alles te maken met het feit dat autoveiligheid is ontworpen op basis van het gewicht en de lengte van mannen. Tot een paar jaar geleden gebruikten fabrikanten namelijk geen vrouwelijke dummies (testpoppen) in crash-tests. De dummies in de testen wogen gemiddeld 76 kilo en waren 1,77 meter lang: een lengte en gewicht dat veel vrouwen nooit bereiken. Daarnaast hadden de dummies een mannelijke spiermassa.

Verandering in 2011

In de jaren 80 waarschuwde de Universiteit van Michigan hier al voor. Dat advies werd destijds massaal in de wind geslagen door autofabrikanten. Ze gingen gewoon door met het testen van veiligheid op basis van de mannelijke anatomie. Pas in 2011 begonnen ze met het testen van kleinere en lichtere dummies. Maar de effecten van de testen van voor die tijd merken we nog steeds in het dagelijks verkeer.

Whiplash

Er is nog een reden waarom de gevolgen van een ongeluk voor vrouwen vaak heftiger zijn. Veel vrouwen zitten namelijk niet in de standaardpositie van de autostoel wanneer ze rijden. Omdat vrouwen minder lang zijn, zitten ze vaak dichter op het stuur. Dit vergroot de kans op interne verwondingen wanneer ze betrokken raken in een frontale crash. Bij staartbotsingen is de kans op een whiplash in deze positie veel groter.

De auteur benoemt in het boek ook het probleem dat autostoelen volgens Zweeds onderzoek te stevig zijn. Daardoor zouden vrouwen in een ongeluk veel sneller naar voren worden gelanceerd dan mannen – wat wederom de kans op een whiplash vergroot.

Bron: The Guardian. Beeld: iStock