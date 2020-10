De meeste mensen zouden een uitnodiging van koningin Elizabeth niet zomaar afslaan, maar toch is dit precies wat Kate Middleton jaren geleden deed toen ze werd uitgenodigd voor een kerstviering bij Elizabeth. Kate had hier echter een goede reden voor, zo is te lezen in het boek ‘Battle of Brothers’ over de Britse royals.

In het boek schrijft historicus Robert Lacey over de Britse royals maar in het bijzonder over de relatie tussen prinsen William en Harry. Dat Lacey veel van de royals weet, blijkt wel uit het feit dat hij ook meewerkte aan de ‘The Crown’-reeks.

Stimuleren van huwelijksaanzoek

In 2006, toen Kate Middleton 24 jaar was, zou ze een bijzondere uitnodiging van Elizabeth hebben gehad. Ze kreeg namelijk haar allereerste uitnodiging om Kerstmis te gaan vieren in Sandringham, in het gezelschap van de Britse koninklijke familie. Kate wees de uitnodiging echter af, omdat ze prins William wilde stimuleren om eerst een huwelijksaanzoek te doen. Kate zou hebben gezegd dat ze ‘alleen op kerstdag naar Sandringham zou gaan als ze verloofd was én een ring had om dat te bewijzen’.