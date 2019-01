Waarom kijkers 'Uitstel van executie' dít de mooiste aflevering ooit vinden

Dinsdagavond was in Uitstel van executie te zien hoe presentator Martijn Krabbé de ongeneeslijke Hedwig probeerde te helpen met haar enorme schuld. Kijkers zijn diep geraakt door deze prachtige, maar heftige aflevering.

Hedwig is ongeneeslijk ziek en kan niet meer werken. Ze woont met haar twee kinderen in een huis dat op dit moment onder water staat. En dan rust er op haar huis ook nog eens een ouderwets hoge hypotheekrente van 6%. Ondanks haar ziekte, wil de bank niets voor haar doen, met als gevolg een grote schuld. Martijn gaat bij de familie langs en zet alles op alles om het gezin te helpen.

Onmenselijk

Kijkers laten via Twitter weten erg onder de indruk te zijn van deze bijzondere aflevering. Ze noemen het een heftige aflevering en hebben onwijs veel respect voor de familie en hoe ze met dit drama omgaan. Al kunnen ze er niet met hun hoofd bij dat een bank een zieke vrouw gewoon in de kou laat staan. Dat kan volgens de kijkers echt niet. “Brok in de keel, welke bank is er zo onmenselijk?”, schrijft een kijker op Twitter.

Tranen

Sommige momenten hebben zelfs voor kippenvel en tranen gezorgd. “Wat een heftige, maar ook op een bepaalde manier mooie aflevering. Respect voor het team. En respect voor de kinderen” en “Ik zit hier alleen maar steeds met tranen. Fantastisch dat dit programma al zoveel jaren mensen helpt”, klinkt het dan ook op Twitter. Deze aflevering wordt door een aantal kijkers zelfs de mooiste aflevering tot nu toe genoemd.

Fantastische presentator

Ook praten de kijkers vol lof over presentator Martijn Krabbé. Ze vinden dat hij dit programma fantastisch presenteert. Ze noemen hem puur en enorm ambitieus. Hij doet er écht alles aan om de mensen te helpen en dat kunnen de kijkers wel waarderen. Op Twitter laat Martijn weten dat hij iedereen wil bedanken voor de lieve tweets. “Ik weet zeker dat de familie van Hedwig jullie medeleven op prijs zal stellen. Ik geef het door.”

Ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken voor de tweets op #uitstelvanexecutie vanavond maar dan maar even zo. Dank! Ik weet zeker dat de familie van Hedwig jullie medeleven op prijs zal stellen. Ik geef het door! ❤️ — Martijn Krabbé (@krabbetv) 29 januari 2019

Wat een kippenvel deze aflevering. Hoe erg…. #uitstelvanexecutie — Windkracht 11 (@carolasmits) 29 januari 2019

Weer een heftig verhaal @ #UitstelvanExecutie. 📺 — HashtagHestia (@HashtagHestia) 29 januari 2019

Brok in de keel, welke bank is er zo onmenselijk? #uitstelvanexecutie — Lianne van Veen (@Liedje87) 29 januari 2019

Met verbazing kijk ik #uitstelvanexecutie. Welke gore bank heeft het lef om een ongeneeslijke vrouw buiten te zetten. Echt schande. #uve — –== Ben ==– (@BenTjepkema) 29 januari 2019

Hoe sadistisch en mensonterend banken kunnen zijn! Alsof Hedwig ervoor gekozen heeft om ongeneeslijk ziek te zijn, te triest voor woorden dit! #rtl4 #UitstelVanExecutie — 𝐷𝑎𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 ❀ (@DitisDayenne) 29 januari 2019

Wat een fantastische, puur en goeie vent is Martijn Krabbé @krabbetv . #uitstelvanexecutie — Rene Bogerd (@bogieman71) 29 januari 2019

Wat een aflevering van #uitstelvanexecutie.. Wat wordt ik nieuwsgierig naar de bank die hier achter zit…. Je bent ongeneeslijk ziek dus doen we geen zaken mee. #afschuwelijk. @krabbetv ga door met je goede werk. — mini67 (@Erica67R) 29 januari 2019

#uitstelvanexecutie wat een aflevering😥 ik zit hier alleen maar steeds in tranen. Fantastisch dat dit programma al zoveel jaren mensen helpt!🙏 Hopelijk straks nog even een lach met “lullen voor spullen”. — Patricia (@trish19722010) 29 januari 2019

Echt de mooiste a aflevering ever van #uve #uitstelvanexecutie — Suus® (@iksuus) 29 januari 2019

Ik kan hier zo kwaad om worden. Pas mededogen tonen als een tv-programma wordt ingeschakeld. Een zieke vrouw gewoon in de kou laten staan. Een driedubbele fail😡 Gelukkig kreeg #uitstelvanexecutie de bank wel in beweging! — Gerrit Kok (@GerritKok2) 29 januari 2019

Ohh wat een verdriet en @krabbetv wat doe je dit toch geweldig.. #uitstelvanexecutie — L O E S (@loesmentink) 29 januari 2019

Wat een heftige aflevering van #uitstelvanexecutie — Marieke Kuipers (@MariekeMKuipers) 29 januari 2019

Wat een heftige aflevering… Zo verdrietig, zo’n liefdevolle moeder. ❤️ #uitstelvanexecutie — Coralie (@CoralievWB) 29 januari 2019

Wat een bizarre aflevering. Zo triest maar wat een mooi einde. Prachtig aanbod en ze hebben het zo verdiend! #uitstelvanexecutie — xxx (@Madeliefjexxx) 29 januari 2019

Bij het zappen blijven hangen. Wat een triest verhaal en wat een mooie wending aan het einde. #uitstelvanexecutie — Rick van Rijn (@RickvanRijn) 29 januari 2019

Wat een verschrikkelijk mooie uitzending en zo verdiend. Ik had Martijn al hoog zitten maar wat een geweldige vent ben je #uitstelvanexecutie — Sjoerd van Meetelen (@sjoerd1964) 29 januari 2019

Ik ben wel een beetje onder de indruk van deze mooie aflevering…beetje veel wel #uitstelvanexecutie — Peeet66 (@PetraBeentjes) 29 januari 2019

Bron: Twitter, RTL. Beeld: ANP