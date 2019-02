Waarom kijkers verdeeld zijn over de laatste aflevering van Flikken Maastricht

Voor Flikken Maastricht-fans was de aflevering van vrijdagavond éxtra bijzonder. De tiende aflevering van het dertiende seizoen werd namelijk geregisseerd door actrice Oda Spelbos, die in de serie agente Marion Dreesen speelt.

Hoewel haar regiedebuut op de nodige lof kon rekenen, waren sommige kijkers wat minder te spreken over de laatste aflevering.

‘Van inspecteur naar heroïnejunkie’

Op Twitter klagen meerdere mensen over de ‘ongeloofwaardige verhaallijn’ van Eva. “ Dit is onwaarschijnlijk helaas. Eva is geen afdwaler, past niet in de serie, bij haar en de werkelijkheid,” zo laat iemand weten. “Eva is totaal ongeloofwaardig aan het worden, van inspecteur naar heroïnejunkie,” tweet een ander. “Ik zit hier met een kleine kater na het zien van de laatste aflevering. Dit heeft niets met regie of acteerwerk te maken, echter wel met de verhaallijn van Eva. Deze vind ik nu te ongeloofwaardig worden,” zo zegt een ander.

Positieve reacties

Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die wél te spreken zijn over het regiedebuut van Oda Bos, zo blijkt maar weer uit de volgende tweets:

De aflevering ‘Dagboek’ vond ik 1 van de beste afleveringen van dit seizoen uit #FlikkenMaastricht — Gianni | LFC-RSCA (@LeDernierCoup_) 8 februari 2019

@OdaSpelbos complimenten met dit debuut, wat een gave aflevering van #flikkenmaastricht! — Michiel Tebbes (@meddr) 8 februari 2019

Ik vond deze aflevering zo goed. Echt klasse @OdaSpelbos voor deze aflevering. Wolfs was wel lekker op dreef #flikkenmaastricht — Ygone (@Ygone0911) 8 februari 2019

super aflevering van #flikkenmaastricht, nog maar drie dit seizoen, zal wel weer een goede clif worden — eline hoofd (@elinehoofd) 8 februari 2019

Dagboek, zo anders dan andere afleveringen in allerlei opzichten. Maar zo goed! #flikkenmaastricht — Inge (@Inge__x) 8 februari 2019

@OdaSpelbos mijn complimenten voor het regisseren van aflevering 10! Vond de zaak waarmee Wolfs en Romeo bezig waren heel goed in elkaar gezet🙌🏻 #FlikkenMaastricht — Nicole (@NicoleVanAsselt) 8 februari 2019

Bron: Twitter. Beeld: Screenshot Avro Tros