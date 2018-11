Waarom de kinderen van Daphne en Richard 'Deckers' als achternaam hebben

Daphne Deckers en manlief Richard Krajicek hebben bij de geboorte van Emma (20) en Alec (18) er bewust voor gekozen hen geen ‘Krajicek’ maar ‘Deckers’ te noemen. Waarom eigenlijk?

Dik twintig jaar geleden werden Daphne en Richard voor het eerst ouders. De prachtige Emma werd geboren.

Bewuste keuze

Normaal gesproken krijgen kinderen de achternaam van de vader, maar je kunt er bewust voor kiezen de naam van de moeder aan te nemen. Dit was ook het geval bij Emma, want zij werd geboren als Emma Deckers. Twee jaar later kreeg het koppel een zoon: Alec. Ook hij heeft de achternaam van zijn moeder geërfd. Wat was de reden?

Anonieme jeugd

„Het was mijn idee”, legt de oud-tennisser uit in een interview met NRC. “Daphne stond daar ook niet helemaal achter. Bij het horen van de naam Krajicek zou iedereen direct aan mij denken.” Richard wilde dat Emma en Alec een anonieme jeugd konden hebben, al is dat niet helemaal gelukt. “Maar goed, in de tenniswereld weet iedereen dat hij mijn zoon is. En toen mijn dochter naar de middelbare school ging, kwamen er op de eerste dag jongens naar haar toe met de vraag of ik haar vader was.”

Prachtige foto

Als ze achttien zijn, kunnen ze zelf hun achternaam bepalen. Maar vooralsnog gaan zoon en dochter door het leven als Emma en Alec Deckers. Laatst plaatste Daphne nog een prachtige foto van haar zoon en dochter op Instagram. Zó zien de twee er nu uit:

Bron: NRC. Beeld: ANP