Waarom de koning nog niet gesproken heeft over het coronavirus

Onze minister-president Mark Rutte sprak maandagavond het volk toe met een toespraak over het coronavirus. Maar waarom heeft de koning dit eigenlijk nog niet gedaan?

Het coronavirus houdt, net als alle andere landen in Europa, ook Nederland in de greep. Er worden heftige maatregelen genomen en in het nieuws gaat het nergens anders meer over.

Het is in Nederland de eerste keer sinds 1973 dat een premier het land toespreekt. Normaal gesproken is het de koning die een toespraak houdt. Maar waarom heeft de koning nog niet over het coronavirus gesproken? Heeft dit te maken met zijn staatsbezoek aan Indonesië?

Nee, volgens royaltyverslaggever Marc van der Linden heeft het te maken met Mark Rutte. “Hij wil onze minister-president niet voor de voeten lopen”, legt Van der Linden uit. Die mag als eerste vertellen wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Een troostende en medelevende speech is weggelegd voor de koning, maar het politieke proces en de maatregelen die genomen moeten worden, liggen bij de premier.

De royaltyverslaggever vindt het dus niet vreemd dat de koning nog geen toespraak heeft gegeven. Het koningshuis heeft op Instagram een reactie gegeven en laat het voorlopig verder aan de minister-president over. “Wat er nu denk ik gaat gebeuren, is dat ze in de komende periode een bezoek gaan brengen aan het RIVM”, zegt Van der Linden.

