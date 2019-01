Waarom de Oranjes op dit moment veel kritiek ontvangen

Waar ons koningshuis normaal gesproken op veel lof kan rekenen, ontvangen zij op dit moment pittig wat kritiek. Wat er aan de hand is? Ze gaan kunstwerken die tot het cultureel erfgoed van Nederland behoren, laten veilen in het buitenland.

Rubens

En dát nieuws is niet bepaald positief ontvangen. Nederlandse musea vinden dat de stukken in Nederland moeten blijven. Maar de Oranjes zouden er juist expres voor hebben gekozen om de kunstwerken in Amerika te laten veilen. De reden: daar zouden ze meer geld opleveren. Onder de werken is onder andere een tekening van Rubens, die zo’n twee miljoen euro kan gaan opbrengen.

“Niet de koninklijke weg”

De directeur van museum Boijmans van Beuningen is teleurgesteld. Hij had deze tekening graag in zijn bezit gehad. Zijn museum heeft namelijk de grootste collectie werken van Rubens van Nederland. De Oranjes hebben echter geen contact met hem opgenomen. “Er is op geen enkele manier overleg geweest. Dit is niet bepaald de koninklijke weg”, zo reageert Sjarel Ex.

Verplichting

De Oranjes hebben een belangrijke regel aan hun laars gelapt. Nederlandse musea die van beroemde werken ‘af willen’, zijn namelijk verplicht om eerst elkaar te informeren vóórdat een veilinghuis wordt ingeschakeld. Dit geldt ook voor particulieren zoals de Oranjes die hun kunstwerken willen verkopen. En daar hebben ze zich niet aan gehouden: ze zijn direct beroemd veilinghuis in New York gestapt.

Afzien van veiling

Ex hoopt nu dat de koninklijke familie alsnog afziet van de veiling. Zo kunnen Nederlandse musea de kans krijgen om de kunstwerken veilig te stellen.

Uit op de hoogste prijs

“Hier is echt sprake van een collectie die tot het nationaal erfgoed behoort. Wie direct naar een veiling stapt, op dit internationale niveau, is alleen maar uit op de hoofdprijs. Waarom, vraag ik me bij deze verkopers af. Wij hopen echt dat ze de werken terugtrekken van de veiling, zodat musea alsnog een kans krijgen. Dit werk zou in één klap tot de belangrijkste tekeningen in onze Rubens-collectie behoren’’, zegt Ex.

