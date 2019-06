Waarom Madonna de laatste tijd steeds een ooglapje draagt

Bij haar veelbesproken optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival had ze ‘m al op en donderdagavond in het interview bij Van der Vorst ziet sterren wéér: het ooglapje van Madonna trekt veel aandacht. Maar waarom draagt ze ‘m eigenlijk?

Oogprobleem?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het heeft in elk geval niets met de gezondheid van haar ogen te maken. Het lapje is onderdeel van Madonna’s nieuwe personage ‘Madame X’. Dit personage hoort bij de promotie van haar nieuwe en gelijknamige album. Eerder dit jaar bracht de zangeres eindelijk weer nieuwe muziek uit, nadat we jarenlang niks van de ‘Queen of Pop‘ hadden gehoord.

Gewond

Madonna is zelf een tikkeltje mysterieus en cryptisch over de uitleg achter Madame X en de bijbehorende ooglap. “Madame X is een spion, een geheim agent. Ze reist de wereld over, verandert haar identiteit. Ze slaap met één oog open. En ze reist de dag door met één oog dicht. Eigenlijk is ze gewond, dus bedekt ze een van haar ogen”, zegt Madonna.

Inspiratiebron

De inspiratie voor haar nieuwe personage kwam bij haar voormalig danslerares Martha Graham vandaan. Zij noemde Madonna als tiener altijd ‘Madonna X’, omdat ze haar zo moeilijk kon peilen. Madonna’s nieuwe album gaat over kwetsbaarheid, kracht en haar beroemdheid door de jaren heen.

Bron: Metro UK. Beeld: ANP