Waarom Máxima de grote afwezige is bij de kabinetswisseling

Bij de kabinetswisseling zal koning Willem Alexander aanstaande donderdag een grote rol spelen. Hij is immers het staatshoofd én lid van de regering. Opvallend genoeg is Máxima er niet. Sterker nog: er is niet eens een bijrol voor haar weggelegd.

Hoewel ze bij andere belangrijke gebeurtenissen standaard aanwezig is, zal ze op de dag van de benoeming en beeidiging van nieuwe bewindslieden in Thailand zijn. Daar woont zij namelijk de crematie bij van de in oktober vorig jaar overleden Thaise koning Bhumibol Adulayadej.

Titel dragen

Toch is deze gebeurtenis niet dé reden dat Maxima niet aanwezig zal zijn bij de kabinetswisseling. Er is namelijk geen wettelijke regel die bepaalt dat Maxima aanwezig moet zijn. Het koningschap is nu eenmaal geen duobaan en Maxima heeft eigenlijk geen enkele bevoegdheid. Ze heeft niet de functie van een koningin, al mag ze vanwege haar huwelijk wel die titel dragen. Vooral op een moment dat de koning naar voren treedt mag hier geen misstand over bestaan, vandaar dat ze niet aanwezig zal zijn bij de kabinetswisseling.

