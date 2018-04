Waarom Máxima vandaag niet bij de opening van de Koningsspelen was

Vandaag is het voor alle basisschoolkinderen in Nederland een feestelijke dag. De Koningsspelen staan namelijk op het programma. Bij de opening in Twello, was Máxima de grote afwezige.

De afgelopen jaren opende het koningspaar samen de Koningsspelen, maar dit jaar moest Willem-Alexander dat alleen doen. Máxima is namelijk voor een vergadering voor de Verenigde Naties bij de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds in Washington. “Dat vindt ze jammer, het was een afspraak die al langer stond. Maar ze leeft zeker met ons mee”, zei onze koning daarover.

Ariane

De jongste dochter van Willem-Alexander en Máxima, Ariane, zit in groep 8 en doet dit jaar voor het laatst mee aan de Koningsspelen. “Ariane heeft zeker geoefend. Ze vindt jazzballet sowieso heerlijk om te doen en zal enthousiast meedansen met het Koningslied.” In zijn eentje leek de koning het ook prima naar zijn zin te hebben:

Bron: AD.nl. Beeld: ANP

